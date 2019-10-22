Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'da kullanıcılar akşam saatlerinde sorun yaşadı. Saat 17.20 sularından itibaren bazı kullanıcılar ana sayfada akış yenilenmediğini belirtiyor. Peki Twitter'dan açıklama geldi mi? İşte Twitter'da yaşanan sorun ile ilgili detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sabah saatlerinde bazı kullanıcılar Twitter'a girerken teknik sorun uyarısı ile karşılaşıyor. Anasayfada akışı yenilenmezken, kullanıcılar tweet atarken de sorun yaşıyor. Twitter'da yaşanan sorunun Batı Avrupa, Doğu Amerika ve Japonya'da daha yoğun olduğu gözleniyor.

Twitter'dan henüz sorun ile ilgili bir açıklama gelmedi.