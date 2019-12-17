Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından şu an merak konusu oldu. Erişim sıkıntısı yaşanılan Twitter'da akış yenilenmedi.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter çöktü mü? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Twitter'da, "Tweetler şu anda yüklenemiyor. Akış yenilemeniyor1" şeklinde sorular bir uyarı yazısı çıkıyor.