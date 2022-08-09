Twitter çöktü mü, twitler neden yüklenmiyor? 9 Ağustos 2022 Salı Twitter erişim sorunu!

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcılar konuya ilişkin aramalarını sıklaştırırken, bazı sosyal medya kullanıcıları Twitter'ın çöktüğüne dair paylaşımlarda bulundu. Peki Twitter çöktü mü, twitler neden yüklenmiyor? İşte 9 Ağustos 2022 Twitter erişim sorunu hakkında tüm detaylar...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı kullanıcılar Twitter'da erişim problemi yaşıyor. Ancak konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi. Soruna ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.