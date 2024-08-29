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        Haberler Bilgi Twitter çöktü mü 29 Ağustos 2024? X neden açılmıyor, Twitter ne zaman düzelecek?

        Twitter çöktü mü? 29 Ağustos X neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

        En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter yeni adıyla 'X'te erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar twitlerin gitmediğini, gönderilerin açılmadığı yönünde sorunu dile getirdi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Twitter X çöktü mü? 29 Ağustos 2024 X neden açılmıyor, Twitter ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme getirdi. İşte X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 23:08 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:22
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        • 1

          Twitter yeni adıyla 'X'te erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kullanıcılar X'te yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Twitter X çöktü mü? 29 Ağustos 2024 X neden açılmıyor, Twitter ne zaman düzelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ 29 AĞUSTOS?

          Sosyal medya kullanıcıları X'e erişim problemi yaşıyor. Atılan twitleri görüntülemediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

        • 3

          X NE ZAMAN DÜZELECEK?

          X yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

        • 4
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