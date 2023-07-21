Twitter çöktü mü? 21 Temmuz 2023 Twitter tweet ve yorum görüntülenemiyor hatası

Sosyal paylaşım platformu Twitter'da meydana gelen problem gündemdeki yerini aldı. Dünya devi sosyal medya uygulaması Twitter'da tweet ve akış sorunu yaşanıyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden yüklenemiyor? İşte, 21 Temmuz 2023 Twitter'a erişim sorunu ile ilgili detaylar...