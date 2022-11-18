Reuters Twitter binası

Twitter, çalışanlarına şirketin tüm ofis binalarının hemen uygulamaya konulmak üzere geçici olarak kapatılacağını söyledi.

BBC'nin gördüğü bir mesajda, çalışanlara ofislerin 21 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacağı söylendi.

Çalışanlara bu kararın nedeni açıklanmadı.

Duyuru, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk'ın şirket çalışanlarına ”uzun saatler çok yoğun” çalışma veya ayrılma çağrısı yapmasının ardından çok sayıda kişinin istifa ettiğine dair haberlerin arkasından geldi.

Çalışanlara gönderilen mesaj şöyle devam etti: "Lütfen şirketin gizli bilgilerini sosyal medyada, basınla veya başka bir yerde tartışmaktan kaçınarak şirket politikasına uymaya devam edin."

Twitter, BBC'den gelen yorum talebine şimdiye kadar yanıt vermedi.

Haberlere göre Musk, bu hafta Twitter çalışanlarına ”uzun saatler çok yoğun” çalışma veya ayrılma çağrısı yapmıştı.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Musk çalışanlara gönderdiği bir e-postada, çalışanların şirkette kalmak istiyorlarsa taahhüdü kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Musk, Perşembe gününe kadar kabul etmeyenlere üç aylık tazminat verileceğini söyledi.

Bu ayın başlarında şirket, iş gücünün yaklaşık %50'sini azalttığını açıklamıştı.

Reuters Elon Musk

Bugün Twitter'ın ofislerini geçici olarak kapattığı duyurusu, çok sayıda çalışanın Musk'ın yeni şartlarını kabul etmedikleri için istifa ettiğine dair haberler arasında geldi.

Yüzlerce çalışan, şirketten ayrıldıklarını göstermek için #LoveWhereYouWorked (Çalıştığın Yeri Sev) etiketini ve selam veren bir emojiyi kullanarak tweet atıyorlar.

LinkedIn sayfasında Twitter'da 2013'ten beri farklı üst düzey rollerde çalıştığını belirten Gillian E. Carroll, "Bugün Twitter'daki son günüm. Tüm kalbimle ve büyük bir minnettarlıkla ayrılıyorum" tweet'ini paylaştı.

İsminin gizli kalmasını isteyen eski bir Twitter çalışanı BBC'ye şunları söyledi: "Bugün ortalıktaki toz duman dağıldığında muhtemelen 2.000'den az insan kalacak."

Reuters, eski çalışma arkadaşlarıyla iletişim halinde olan yakın zamanda ayrılan bir çalışan ve mevcut bir çalışanın, Musk'ın bazı üst düzey yöneticilerle onları kalmaya ikna etmek için buluştuğunu söylediklerini aktardı.

Çalışanları iş e-posta adresleri üzerinden doğrulayan ve anonim olarak bilgi paylaşmalarına izin veren uygulama Blind'da yapılan bir ankete, 180 kişinin %42'si "Çıkış seçeneğini kullanıyorum, özgürüm!" yanıtını verdi.

Katılımcıların dörtte biri kalmayı "gönülsüzce" seçtiklerini söyledi ve yalnızca %7'si kalmak için “evet”i tıkladı.

Musk, Twitter'ın kontrolünü ele geçirmeden önce şirketin yaklaşık 8.000 çalışanı vardı. Firmanın ayrıca, sözleşmeli binlerce çalışanı olduğu ve bu kişilerin çoğunun da işten çıkarıldığı bildirildi.

Başka bir kişi, Musk'ın talep ettiği artan iş yükünü üstlenmeye hazır olmalarına rağmen istifa ettiklerini söyledi.

“Zaten haftada 60-70 saat çalışırken, bizi e-posta yoluyla yalnızca 'istisnai tweep'ler (Twitter’ı kullananlar) burada çalışmalı' diye defalarca tehdit eden biri için çalışmak istemedim" dedi.

Dünyanın en zengin insanı, geçen ay firmayı 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldıktan sonra Twitter'ın genel müdürü oldu.