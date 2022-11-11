UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİ SONA ERDİ!

Bloomberg News tarafından incelenen e-postaya göre, Musk çalışanların haftada en az 40 saat ofiste çalışmaları gerektiğini belirtti.

Son iki haftadır Twitter Elon Musk’ın yönetimi altında devam ediyor. Bu süreç içerisinde çalışanların yarısını ve yönetici kadrosunu işten çıkaran Musk, Twitter Blue aboneliğinin ücretini de 8 dolara çıkarmıştı.