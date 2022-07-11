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Twitter çakıldı, Tesla yükseldi

Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter satın almasının iptal etmesinin ardından sosyal medya platformunun hisseleri çakıldı. Açılış öncesi işlemlerde yüzde 8'e varan Twitter hisseleri, satın alma için anlaşıldığı Nisan ayı seviyesinden de yüzde 25 geride. Musk'ın Twitter satın almasını iptal etmesi ise Tesla hisselerinde yükselişe neden oldu

11.07.2022 - 12:55 | Güncelleme: ABONE OL
Twitter çakıldı, Tesla yükseldi
Twitter çakıldı, Tesla yükseldi
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HABERTURK.COM

Elon Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın alma işleminden vazgeçmesinin ardından sosyal medya platformunun hisseleri açılış öncesi işlemlerde sert düştü.

Nasdaq'ta yüzde 8 düşüşle açılan Twitter hisseleri 34 doların altını zorladı, daha sonra kayıplarının bir kısmını alarak yüzde 5 kayıpla 36.8 dolar seviyesinde seyrediyor.

Hisseler, Elon Musk ve Twitter yönetiminin satın alma için anlaştığı 13 Nisan tarihindeki fiyatlarından ise yüzde 25 geride.

İlk olarak Twitter'dan yüzde 9.2 oranında hisse alan Elon Musk, 14 Nisan'da Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı belirtilmişti.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya şirketinin platformdaki sahte hesaplar hakkında bilgi vermediğini söyleyerek Twitter için 44 milyar dolarlık anlaşmasını sonlandırdığını bildirmişti.

Öte yandan, piyasa öncesi işlemlerde Twitter'ın aksine Musk'ın ana hissedarı olduğu diğer şirketi Tesla'da ralli devam ediyor. Cuma günü anlaşmanın iptali sonrası yüzde 2.5 yükselen Tesla hisseleri, bugün de açılış öncesi işlemlerde yüzde 1 primli

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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