Twitter çakıldı, Tesla yükseldi

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Elon Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın alma işleminden vazgeçmesinin ardından sosyal medya platformunun hisseleri açılış öncesi işlemlerde sert düştü.

Nasdaq'ta yüzde 8 düşüşle açılan Twitter hisseleri 34 doların altını zorladı, daha sonra kayıplarının bir kısmını alarak yüzde 5 kayıpla 36.8 dolar seviyesinde seyrediyor.

Hisseler, Elon Musk ve Twitter yönetiminin satın alma için anlaştığı 13 Nisan tarihindeki fiyatlarından ise yüzde 25 geride.

İlk olarak Twitter'dan yüzde 9.2 oranında hisse alan Elon Musk, 14 Nisan'da Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı belirtilmişti.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya şirketinin platformdaki sahte hesaplar hakkında bilgi vermediğini söyleyerek Twitter için 44 milyar dolarlık anlaşmasını sonlandırdığını bildirmişti.

Öte yandan, piyasa öncesi işlemlerde Twitter'ın aksine Musk'ın ana hissedarı olduğu diğer şirketi Tesla'da ralli devam ediyor. Cuma günü anlaşmanın iptali sonrası yüzde 2.5 yükselen Tesla hisseleri, bugün de açılış öncesi işlemlerde yüzde 1 primli