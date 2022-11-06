TWITTER BLUE’YA NASIL KAYIT OLUNUR?

Twitter uygulamanızda Profil menüsünden veya twitter.com'da Profil menüsünden Twitter Blue'ya kaydolabilirsiniz.

TWİTTER BLUE’A ÜYE OLDUKTAN SONR PARA İADESİ YAPILMIYOR!

Twitter’ın resmî açıklamasına göre

“Kanunen gerekli olmadıkça hiçbir Twitter Blue aboneliği için para iadesi yapılmaz. Buna askıya alınmış veya herhangi bir sebeple erişimini kaybettiğiniz Twitter hesaplarına bağlı abonelikler de dâhildir. Abonelik iptallerinin, aboneliği satın almak için kullandığınız platform üzerinden yapılması gerekir. Örneğin, aboneliğinizi iOS için Twitter'da satın aldıysanız iptal işleminizi iOS için Twitter'da gerçekleştirmeniz gerekir.”