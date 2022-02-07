Twitter 'beğenmeme butonu'nu devreye alıyor

Sosyal medya payaşım sitesi Twitter, yeni özelliklerle platformu güncellemeye devam ediyor. Teknoloji sitesi Engadget’ın haberine göre, beğenmeme butonunu yayına almaya hazırlanan platformda, kullanıcıların tweet’lerindeki olumsuz oyların sayısı herkese açık olmayacak ve yalnızca kullanıcının kendisi olumsuz oy geçmişini görebilecek.

SPAM OLARAK İŞARETLENEBİLECEK

Kullanıcılar şu anda bir konuşmayı sessize alabilir veya spam olarak işaretleyebilir, ancak Twitter yeni özellikle kullanıcıların konuşmalarının kalitesinin daha da artırabileceğini düşünüyor.

"HEYECAN DUYUYORUZ"

Twitter yaptığı açıklamada; “Beğenmeme butonunu test eden insanlar, bunun Twitter’daki konuşmaların kalitesini artırdığını kabul ediyor. Daha fazlasının kullanımına sunuldukça başkalarının nasıl düşündüğünü görmekten heyecan duyuyoruz” dedi.