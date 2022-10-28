Trump'tan Twitter açıklaması

HABERTURK.COM

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın yeniden 'aklı başında ellerde' olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Trump açıklamasında kendi açtığı sosyal medya platformu Truth Social'ın daha iyi göründüğünü ve daha iyi çalıştığını söyleyerek "TRUTH SOCIAL'I SEVİYORUM" dedi. Trump açıklamasında Twitter'a geri dönüp dönmeyeceğini ise açıklamadı. Trump daha önce yaptığı açıklamada platformda geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

MUSK, YASAĞI KALDIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI Musk, Mayıs ayında Financial Times tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "Future of the Car (Arabanın Geleceği)" etkinliğinde bir konuşma yapmıştı. Trump'a uygulanan Twitter yasağını değerlendiren Musk, "Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı." değerlendirmesinde bulunmuştu. Musk, Twitter'ı aldıktan sonra Trump'a yönelik uygulanan yasağı kaldıracağını kaydetmişti. Musk, dün Twitter'ı resmen satın almasının ardından, Trump'a yönelik yasağı kaldırmıştı. Ardından Musk, Twitter'da tamamen kapatılan tüm hesapların geri açılacağını duyurmuştu.

TRUMP DÖNMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ Trump, Twitter'ın Elon Musk'a satılması teklifini olumlu olarak değerlendirmiş ancak Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan "Truth" adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

TRUMP'IN TWITTER'DA YASAKLANMASI Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından 'baskını teşvik ettiği' gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu. Bunun üzerine kendi sosyal medya platformu Truth Social'ı kurmuştu. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.