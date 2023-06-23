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25 Ağustos’ta yürürlüğe girecek olan Dijital Hizmetler Yasası, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerini sitelerinde nefret söylemi, dezenformasyon ve diğer zararlı materyalleri bastırmaya zorlayacak.

Yasa, veri ve yapay zeka hattındaki yeni düzenlemelerle birlikte, Brüksel'i Big Tech'i (5 büyük teknoloji şirketi) sıkıştırmak için büyüyen küresel harekette bir öncü haline getirdi.

Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton

Dijital politikayı denetleyen Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, yeni kurallara hazırlanmak için gönüllü bir "stres testi" yapmak üzere Twitter merkezinde yaptığı toplantı hakkında tweet attı.

Twitter’ın sahibi Elon Musk ve yeni CEO Linda Yaccarino ile "yapıcı diyalog" içerisinde bulunduğunu vurgulayan Breton, "Şirket bu egzersizi çok ciddiye alıyor" dedi.

SOSYAL MEDYA PLATFORMU TESTTEN GEÇİRİLDİ

Twitter'ın hem normal hem de aşırı durumlarda çocukları çevrimiçi olarak korumak ve dezenformasyon gibi riskleri tespit etmek ve azaltmak da dahil olmak üzere DSA'ların gereksinimleriyle başa çıkmaya hazır olup olmadığını test etti.

Musk'ın aksi yöndeki iddialarına rağmen, bağımsız araştırmacılar, milyarder Tesla CEO'sunun geçen yıl şirketi devralmasından bu yana Twitter'da yanlış bilgilerin ve nefret söyleminin artış gösterdiğini tespit ettiler. Musk, bu süreçte kötü şöhretli seçim inkarcılarını eski haline getirirken, Twitter'ın doğrulama sistemini elden geçirdi ve yayınları denetlemekten sorumlu olan personelin çoğunu görevden aldı.

Geçtiğimiz ay konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Breton, Twitter'ı, sosyal medya sitesinin çevrimiçi dezenformasyon konusundaki blokların gönüllü "uygulama kurallarını" terk etmesinin ardından diğer sosyal medya platformlarının destekleme sözü verdiği yükümlülüklerinden "saklanamayacağı" konusunda uyarmıştı.

“TWİTTER YASAYA UYACAK”

Dijital Hizmetler Yasası uyarınca, dezenformasyonla mücadele yasal bir gereklilik haline geleceği belirtilirken Elon Musk da Twitter’ın bu zorunluluğa uyacağını vurguladı.

Musk, DSA hakkında soru sorulduğunda bu hafta France 2 TV kanalına verdiği demeçte, "Yasalar geçerse, Twitter yasalara uyacak" ifadelerini kullandı.

Bretonların bugünkü gündemi ise, AB'nin dijital kuralları ve yaklaşan yapay zeka düzenlemeleri hakkında Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve popüler AI chatbotu ChatGPT'yi yapan OpenAI CEO'su Sam Altman ile görüşmeler olacak.

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