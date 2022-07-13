Twitter, 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekilen Elon Musk'a dava açtı

Twitter, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ı, daha önce söz verdiği satın alma anlaşmasına uyması için mahkemeye verdi.

Musk, haftalar süren tartışmalı açıklamaların ardından Cuma günü, 44 milyar dolar teklif verdiği Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Twitter'ın sahte ve bot hesapların sayısıyla ilgili kendisine bilgi vermeyi reddettiğini savunan Musk, anlaşmadan çekilmesinin sebebi olarak da bunu gösterdi.

Şimdi Twitter, ABD'nin Delaware eyaletindeki mahkemede Musk'ın daha önce imzaladığı satın alma anlaşmasına uyması için hukuki yolları deneyecek. Musk'ın Twitter'la yaptığı satın alma anlaşmasında hisse başına 54,20 dolar ödemesi öngörülüyordu.

Açılan davayla ilgili açıklamada "Twitter'ı kamuoyunda alay konusu yapacak bir gösteri başlatıp teklifte bulunmak ve ardından satıcı dostu bir anlaşma imzalamakla birlikte Musk belli ki -Delaware sözleşme hukukuna bağlı olan diğer tüm taraflardan farklı olarak- kararını değiştirmekte; şirketi karalamakta; operasyonlarına zarar vermekte; hisse sahiplerinin değerini düşürmekte ve geri çekilmekte özgür olduğunu düşünüyor" ifadelerine yer verildi.

Açılan davada Musk, "Twitter'a ve işlerine olumsuz bir görüntü veren" bir dizi birleşme anlaşması ihlâliyle suçlanıyor.

Twitter'ın yöneticisi Bret Taylor, Musk'ı sözleşmeyle bağlı olduğu taahhütlerden sorumlu tutmak istediklerini açıkladı.

Taylor'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın ardından Musk da yine Twitter hesabından "Oh, ironi" ifadesini paylaştı.

Dava dosyasında Musk'ın anlaşmadan "kişisel çıkarına daha fazla hizmet etmediği için" çekildiği öne sürülüyor.

Tesla'nın sahibi olan Musk'ın Twitter'la satın alma anlaşması imzalamasının ardından borsanın düştüğü, Tesla hisselerinin de değer kaybettiği hatırlatılıyor ve "Musk'ın kişisel servetinin çapası olan Tesla'daki hisseleri, Kasım 2021'deki zirvenin ardından 100 milyar dolardan daha fazla değer kaybetti. Bu sebeple Musk anlaşmadan çekilmek istedi. Birleşme anlaşmasının öngördüğü şekilde piyasadaki düşüşün sonuçlarıyla baş etmek yerine Musk, bunu Twitter'ın hissedarlarına ödetmek istiyor." ifadeleri kullanılıyor.

Twitter'ın hisse fiyatı son bir ay için yüzde 8'den daha fazla düştü ve Mayıs'ta 50 doların üzerinde olan yüksek fiyatlar hızla inişe geçti. Aynı sırada Musk, Twitter'daki sahte ve bot hesapların sayısını sorgulamaya başladı ve "anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını" duyurdu.

Cuma günü de Musk, anlaşmadan çekildiğini duyurdu. Twitter'ın bazı yöneticilerini görevden almasının da "şirketin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin göstergesi olduğunu" savundu.

Şirket de yanıt olarak anlaşmayı, metinde yer alan fiyatlara bağlı kalarak sürdürmek için hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Salı günü şirketin hisseleri yüzde 4'ten daha fazla değer kazandı. Ancak hisse fiyatı hâlâ Musk'ın 54,20 dolarlık teklifinden yaklaşık 20 dolar daha düşük.