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Yerli eğitim teknolojileri girişimlerinden Twin, Seedrs üzerinden çıktığı son yatırım turunu tamamladığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, girişim 1.5 milyon pound’luk yatırıma ulaştı.

Yatırımcı Erdal Durukan ve Erdinç Uçan'ın liderliğini üstelendiği yatırım turu ile birlikte, girişimin İngiltere, Fransa, İspanya, ve Hollanda olmak üzere 25 farklı ülkeden 390 farklı yatırımcıyı ve Euro Strategy gibi uluslararası şirketlerin yatırım fonlarını portföyüne eklediği belirtildi.

Yatırım turunu değerlendiren Twin Kurucu Ortağı ve CEO’su Asude Altıntaş, kitlesel fonlamanın önemini ve kaynağı nereye kullanacakları ile ilgili olarak, "Kitlesel fonlamanın bizi en çok heyecanlandıran yanı, dünyanın dört bir yanından 390 yatırımcının hayalimize ortak olmasıydı. Bu yatırımı Twin’in uluslararası büyümesini hızlandırmak için kullanacağız. Twin olarak tüm dünyadaki çocuklara, insanlığa faydalı teknolojiler üretecek beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Verilen bilgiye göre, çocukların hayal gücünü geliştiren, eğlenceli ve öğretici robotik ve kodlama setleri geliştiren Twin şimdiye kadar 400 bin çocuğa ve bin 200 okula ulaştı. Perakendede ise 15 farklı ülkede, 35 satış kanalı üzerinden 6 farklı Twin seti satılıyor. Twin, şubat ayında da Twing mobil uygulamasını ücretsiz olarak canlıya aldı, organik büyüme ile 60 bin çocuğa ulaştı.