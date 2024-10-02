Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Trabzonspor
        TS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Mourinho'ya büyük saygım var - Fenerbahçe Haberleri

        Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Mourinho'ya büyük saygım var

        Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mourinho'ya büyük saygım var"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Twente'nin teknik direktörü Joseph Oosting, yükselen performanslarını sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Müsabakanın oynanacağı Twente Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan 52 yaşındaki teknik adam, geçen sene iki takımın karşılaştığını hatırlattı.

        İki kulübün de kendini geliştirdiğini ve bir üst ligde karşılaşacaklarını dile getiren Oosting, "Geçen hafta Manchester United'a karşı gösterdiğimiz performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Manchester United bizi küçük görebilir ama bu bizim için daha iyi bir his oldu. Geçen hafta çok güzel oynadık ve bunu devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Fiziksel olarak güçlü bir kadroları var. Çok önemli, dünya çapında çok ünlü bir teknik direktörleri var. Oyunculardan neler bekleyebileceğini çok iyi biliyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Fenerbahçe'nin savunmada ikili mücadelelerde de sert bir takım olduğunu anlatan Oosting, şunları aktardı:

        "Fenerbahçe cesaretli bir takım. Ön tarafta yaratıcı ve hızlılar. Evimizde oynuyoruz. Geçen yıl da onlara karşı iyi oynadık. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Mourinho da çok özel bir teknik direktör. Kendisi gerçekçi bir insan ama bence biz de öyleyiz. Ben her maçı izlerim, her maçtan bir şeyler çıkarmaya çalışırım. Korkak bir insan değilim, Mourinho'ya büyük saygım var. Kendisiyle yarın el sıkışacağım ve ona 'hoş geldin' diyeceğim. 'Fenerbahçe mi Manchester City mi' diye sorulduğunda her ikisini de izlerim, ikisi de hoşuma gidiyor. Bu sene kendimizi Fenerbahçe'ye daha yakın hissediyoruz. Kendimizi geliştirdik, boşuna Hollanda'da 3. olmadık. Bizim de önemli silahlarımız var. Evimizde oynamak güzel. Taraftarlarımız ve sahamız muhteşem. Taraftarların desteğiyle daha çok pozisyonumuzun olacağını düşünüyorum. Manchester Unitad'a karşı oynadığımız kadro yüksek ihtimal yine olacak."

        REKLAM

        Geçen yıl 5'li oynayarak hata yaptığını ancak hatalardan dersler çıkardığını vurgulayan Oosting, "Mourinho'ya çok saygım var, değişik bir karakter. Kendisini nasıl ifade ettiği konusu bence çok güzel. Bize kolay gibi bakmıyordur. Kendisi çok iyi hazırlanan bir hoca. Twente'ye karşı iyi hazırlanmıştır." şeklinde konuştu.

        Youri Regeer: "Kendimizi iyi geliştirdik ve maça hazırız"

        Twente'nin genç orta saha oyuncusu Youri Regeer, Manchester United'a karşı gösterdikleri performansı tekrarlamak istediklerini dile getirdi.

        21 yaşındaki orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

        "Geçen sene karşılaşmamızda 10 kişi kalmıştık, ben kırmızı kart görmüştüm. 5-1 mağlup olduk ama 10 kişi kalmıştık. Kırmızı kartla her şey değişmişti. Kendimizi iyi geliştirdik ve maça hazırız. Çok güzel bir duyguydu geçen haftaki maç, aynı futbolu göstermeye gayret göstereceğiz. Fenerbahçe'yi kurada ilk duyduğumda iyi bir rakip olduğunu düşündüm. Geçen seneyi düşünmedim, o oldu ve bitti. Devam etmek zorundayız. Ben sadece sahada görevimi gerçekleştirmeliyim. Oyuncu olarak kendimi geliştiriyorum. Daha iyi formdayım bu sene. Ambiyansımız her zaman iyiydi, iyi de puanlar aldık. Daha iyi olacağımızı biliyoruz ve buna odaklanıyoruz. Takımda en çok süreyi alan isim olmam normal çünkü kapasitemi biliyorum. Çok yönlü bir oyuncuyum. Hem orta saha hem sağ bekte kendimi rahat hissediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Habertürk Anasayfa