Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Mourinho'ya büyük saygım var

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Twente'nin teknik direktörü Joseph Oosting, yükselen performanslarını sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Müsabakanın oynanacağı Twente Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan 52 yaşındaki teknik adam, geçen sene iki takımın karşılaştığını hatırlattı.

İki kulübün de kendini geliştirdiğini ve bir üst ligde karşılaşacaklarını dile getiren Oosting, "Geçen hafta Manchester United'a karşı gösterdiğimiz performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Manchester United bizi küçük görebilir ama bu bizim için daha iyi bir his oldu. Geçen hafta çok güzel oynadık ve bunu devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Fiziksel olarak güçlü bir kadroları var. Çok önemli, dünya çapında çok ünlü bir teknik direktörleri var. Oyunculardan neler bekleyebileceğini çok iyi biliyor." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin savunmada ikili mücadelelerde de sert bir takım olduğunu anlatan Oosting, şunları aktardı:

"Fenerbahçe cesaretli bir takım. Ön tarafta yaratıcı ve hızlılar. Evimizde oynuyoruz. Geçen yıl da onlara karşı iyi oynadık. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Mourinho da çok özel bir teknik direktör. Kendisi gerçekçi bir insan ama bence biz de öyleyiz. Ben her maçı izlerim, her maçtan bir şeyler çıkarmaya çalışırım. Korkak bir insan değilim, Mourinho'ya büyük saygım var. Kendisiyle yarın el sıkışacağım ve ona 'hoş geldin' diyeceğim. 'Fenerbahçe mi Manchester City mi' diye sorulduğunda her ikisini de izlerim, ikisi de hoşuma gidiyor. Bu sene kendimizi Fenerbahçe'ye daha yakın hissediyoruz. Kendimizi geliştirdik, boşuna Hollanda'da 3. olmadık. Bizim de önemli silahlarımız var. Evimizde oynamak güzel. Taraftarlarımız ve sahamız muhteşem. Taraftarların desteğiyle daha çok pozisyonumuzun olacağını düşünüyorum. Manchester Unitad'a karşı oynadığımız kadro yüksek ihtimal yine olacak."

Geçen yıl 5'li oynayarak hata yaptığını ancak hatalardan dersler çıkardığını vurgulayan Oosting, "Mourinho'ya çok saygım var, değişik bir karakter. Kendisini nasıl ifade ettiği konusu bence çok güzel. Bize kolay gibi bakmıyordur. Kendisi çok iyi hazırlanan bir hoca. Twente'ye karşı iyi hazırlanmıştır." şeklinde konuştu.

Youri Regeer: "Kendimizi iyi geliştirdik ve maça hazırız"

Twente'nin genç orta saha oyuncusu Youri Regeer, Manchester United'a karşı gösterdikleri performansı tekrarlamak istediklerini dile getirdi.