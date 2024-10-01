Twente - Fenerbahçe maçında Chris Kavanagh düdük çalacak

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü De Grolsch Veste Stadyumu'nda Hollanda temsilcisi Twente ile mücadele edecek.

TSİ 22.00'da başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak.

Kavanagh’ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Twente - Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda Stuart Attwel, AVAR'da da David Coote oturacak.