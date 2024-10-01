Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Trabzonspor
        TS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Twente - Fenerbahçe maçında Chris Kavanagh düdük çalacak - Futbol Haberleri

        Twente - Fenerbahçe maçında Chris Kavanagh düdük çalacak

        Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile oynayacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:27 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Twente-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü De Grolsch Veste Stadyumu'nda Hollanda temsilcisi Twente ile mücadele edecek.

        TSİ 22.00'da başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak.

        Kavanagh’ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

        Twente - Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda Stuart Attwel, AVAR'da da David Coote oturacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Habertürk Anasayfa