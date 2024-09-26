Teknik direktörlüğünü 52 yaşındaki Joseph Oosting'in yaptığı Hollanda ekibi, geçen sezon Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya geldi ve sarı-lacivertlilere iki maçta 5-1 ve 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendi.