HABERTURK.COM

Twitter kullanıcılarına attığı tweetlere kimin cevap verebileceğini seçme ikanı sunmaya başladı.

Konuyla ilgili Twitter'dan yapılan yazılı açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

"Nasıl çalıştığını açıklayalım. Tweet atmadan önce, üç seçenekle kimin yanıt verebileceğini seçin: 1) herkes (standart Twitter ve varsayılan ayar),2) sadece takip ettiğiniz insanlar veya 3) sadece bahsettiğiniz insanlar. Son iki ayara sahip Tweetler etiketlenecek ve yanıt veremeyen kişiler için yanıtla simgesi grileşecek. Yanıt veremeyen kişiler yine de bu Tweetleri görüntüleyebilecek, Retweetleyebilecek, Yorum ile Retweetleyebilecek, paylaşabilecek ve beğenebilecek."