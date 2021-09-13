TVF Başkanı Üstündağ'dan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden "Filenin Efeleri"ne tebrik

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Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk maçtan son maça kadar her an kalplerini ortaya koyan Filenin Efeleri'ni gönülden tebrik ederim. Son Avrupa şampiyonu karşısında da mücadeleniz ve isteğinizle bizleri gururlandırdınız. Belki bu turnuvada olmadı ama sizlere olan güvenimiz sonsuz. Emeklerinize sağlık çocuklar." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.