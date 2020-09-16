Spor dergisi MaratonTürk tarafından düzenlenen "Voleybolda Yılın En İyileri 2019" ödüllerinde "Yılın spor adamı" kategorisinde ödül TVF Başkanı Üstündağ'a verildi. "Yılın takımı" ödülüne ise Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı layık görüldü.

Başkan Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Takım Menajeri Pelin Emniyetli'ye ödüllerini MaratonTürk Genel Yayın Yönetmeni Osman Atakan Tekin takdim etti.