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TVF, 3 voleybolcunun depremde hayatını kaybettiğini açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk ve Ahsen Baş'ın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiğini duyurdu

Giriş: 15.02.2023 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
TVF, 3 voleybolcunun depremde hayatını kaybettiğini açıkladı
AA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından enkaz altında kalan Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş'ın deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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