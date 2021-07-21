TV8 yayın akışı PSV Galatasaray maçına sayılı dakikalar kala sporseverler tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak PSV Galatasaray maçı saat kaçta? İşte, TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri...

TV8 YAYIN AKIŞI - 21 TEMMUZ 2021

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye 2021

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021

22:00 PSV Eindoven – Galatasaray

TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ