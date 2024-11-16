16 Kasım TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri için kontroller başladı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. İki takım da saatler 20.00’yi gösterdiğinde sahada yerini alacak. Futbolseverlerin gündeminde yer alan ‘’Türkiye Galler maçı TV8'de mi yayınlanacak?’’ sorusu yanıt buldu. Milli maç TV8 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Futbolseverler ekran başında yerini aldı. İşte, TV8 frekans ayarı ile Türkiye Galler maçı canlı yayın izle…