TV8 canlı izle ekranı ve frekans ayarı: Uluslar Ligi Galler-Türkiye milli maçı TV8 canlı yayın izle linki
TV8 canlı izle ekranı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geliyor. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak Galler-Türkiye maçı canlı yayın şifresiz olarak TV8 ekranlarından takip edilecek. Bu noktada 6 Eylül 2024 Cuma yayın akışı ile milli maç canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte TV8 canlı yayın izle linki ile Galler-Türkiye maçı izle…
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçına Galler deplasmanında çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, Galler karşısında kazanarak organizasyona üç puanla başlamayı hedefliyor. Milli maç canlı yayın kanalı belli oldu. Galler-Türkiye maçı TV8 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Bu noktada TV8 canlı yayın izle, HD ve kesintisiz seçenekleri Galler-Türkiye maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TV8 izle ekranı ve 6 Eylül 2024 yayın akışı...
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GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galler-Türkiye maçı, 6 Eylül 2024 Cuma günü yani bu akşam Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak.
Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yöneteceği karşılaşma, saat 21:45'te başlayacak.
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GALLER-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galler-Türkiye maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
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TV8 YAYIN AKIŞI | 6 EYLÜL CUMA
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 "Galler - Türkiye" Uluslar Ligi / Canlı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
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TV8 FREKANS BİLGİSİ
Uydu
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
UYDU KABLO TV DIGITURK TELEDÜNYA
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
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KABLO TV
Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34
DIGITURK
Kanal 28
TELEDÜNYA
HD: 29.KANAL
SD: 907.KANAL
D-SMART
Kanal 28