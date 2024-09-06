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        Haberler Bilgi Spor TV8 CANLI İZLE EKRANI VE FREKANS/UYDU AYARLARI || UEFA Uluslar Ligi Galler-Türkiye milli maçı TV8 canlı yayın şifresiz HD izleme linki!

        TV8 canlı izle ekranı ve frekans ayarı: Uluslar Ligi Galler-Türkiye milli maçı TV8 canlı yayın izle linki

        TV8 canlı izle ekranı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geliyor. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak Galler-Türkiye maçı canlı yayın şifresiz olarak TV8 ekranlarından takip edilecek. Bu noktada 6 Eylül 2024 Cuma yayın akışı ile milli maç canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte TV8 canlı yayın izle linki ile Galler-Türkiye maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 06.09.2024 - 22:23
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçına Galler deplasmanında çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, Galler karşısında kazanarak organizasyona üç puanla başlamayı hedefliyor. Milli maç canlı yayın kanalı belli oldu. Galler-Türkiye maçı TV8 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Bu noktada TV8 canlı yayın izle, HD ve kesintisiz seçenekleri Galler-Türkiye maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TV8 izle ekranı ve 6 Eylül 2024 yayın akışı...

        • 2

          GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galler-Türkiye maçı, 6 Eylül 2024 Cuma günü yani bu akşam Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak.

          Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yöneteceği karşılaşma, saat 21:45'te başlayacak.

        • 3

          GALLER-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galler-Türkiye maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        • 5

          TV8 YAYIN AKIŞI | 6 EYLÜL CUMA

          06:00 Dizi

          07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

          09:45 MasterChef Türkiye

          13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          21:45 "Galler - Türkiye" Uluslar Ligi / Canlı

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          02:30 Gazete Magazin Yaz

          04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

        • 6

          TV8 FREKANS BİLGİSİ

          Uydu

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12356 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 7100 Ksym/s

          Fec: 2/3

          UYDU KABLO TV DIGITURK TELEDÜNYA

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12346 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 9600 Ksym/s

          Fec: 3/4

        • 7

          KABLO TV

          Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

          DIGITURK

          Kanal 28

          TELEDÜNYA

          HD: 29.KANAL

          SD: 907.KANAL

          D-SMART

          Kanal 28

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