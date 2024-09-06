A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçına Galler deplasmanında çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, Galler karşısında kazanarak organizasyona üç puanla başlamayı hedefliyor. Milli maç canlı yayın kanalı belli oldu. Galler-Türkiye maçı TV8 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Bu noktada TV8 canlı yayın izle, HD ve kesintisiz seçenekleri Galler-Türkiye maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TV8 izle ekranı ve 6 Eylül 2024 yayın akışı...