TV8,5 frekans ayarı nasıl yapılır? TV8,5 frekans bilgileri 2023: TV8,5 canlı yayın izle
Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı başladı. Devler liginde bu akşam iki maç TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak. Söz konusu zorlu mücadele öncesi futbolseverler, güncel TV8,5 frekansı ile frekans ayarlarının nasıl ve nereden yapıldığına dair aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...
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Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bu akşam itibariyle başladı. 32 takımın mücadele edeceği devler liginde birbirinden çekişmeli bazı maçlar TV8,5'dan da canlı olarak yayınlanacak. Zorlu karşılaşmalar öncesi TV8,5 için güncel frekans bilgileri gündem olmuş durumda. İşte, Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için yapmanız gereken ayarlar...
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TV.5 kanalı frekans bilgileri ile sorgulanıyor. Futbolseverler televizyonlarından kanalı bulabilecekleri gibi internet üzerinden de kanala ulaşabilir:
TV8,5 CANLI MAÇ İZLE!
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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
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Fec: ¾
D Smart için Kanal 47
Kablo TV için Kanal 41
TIVIBU için Kanal 56