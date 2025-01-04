Bugün televizyonda neler var? 4 Ocak Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi
Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Yılın ilk haftası olması sebebiyle çekimlere ara verildiğinden dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bu sebeple kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün TV'de neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. 4 Ocak Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı…
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4 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. Hafta sonunu evde televizyon izleyerek geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Ocak 2025 Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
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4 OCAK 2025 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bahar
08:00 Kezban
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Namuslu
15:00 Siyah Kalp
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Beni Böyle Sev
08:00 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:05 Kod Adı Kırlangıç
11:30 Yaşam Başka Yerde
11:50 Hugo
14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:20 Teşkilat
03:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Yalı Çapkını
14:00 Sen Ağlama İstanbul
16:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Midway
22:45 Midway
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
00:45 Triyas Dünyası
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ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Can Borcu
13:20 Bir Gece Masalı
16:00 Zembilli
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:50 Can Borcu
01:20 Zembilli
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
04:45 Oynat Bakalım
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
15:30 Kızıl Goncalar
16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
22:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
00:45 Hudutsuz Sevda