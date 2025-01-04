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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 4 OCAK 2025: Bugün televizyonda neler var? 4 Ocak Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 4 Ocak Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. Yılın ilk haftası olması sebebiyle çekimlere ara verildiğinden dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bu sebeple kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün TV'de neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. 4 Ocak Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:10
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        • 1

          4 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. Hafta sonunu evde televizyon izleyerek geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Ocak 2025 Cumartesi Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          4 OCAK 2025 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Bahar

          08:00 Kezban

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Namuslu

          15:00 Siyah Kalp

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Bahar

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:55 Beni Böyle Sev

          08:00 Yedi Numara

          09:00 Yeditepe İstanbul

          10:05 Kod Adı Kırlangıç

          11:30 Yaşam Başka Yerde

          11:50 Hugo

          14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

          17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

          01:20 Teşkilat

          03:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı

          11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

          12:00 Yalı Çapkını

          14:00 Sen Ağlama İstanbul

          16:15 Sahipsizler

          19:00 Star Haber

          20:00 Midway

          22:45 Midway

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Küçük Ağa

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 İnci Taneleri

          16:00 Uzak Şehir

          19:00 Kanal D Ana Haber

          20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

          00:45 Triyas Dünyası

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv’de Hafta Sonu

          10:00 Akıncı

          10:20 Can Borcu

          13:20 Bir Gece Masalı

          16:00 Zembilli

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          22:50 Can Borcu

          01:20 Zembilli

        • 7

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Dizi

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

          09:00 Oynat Bakalım

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

          02:45 Gazete Magazin

          04:45 Oynat Bakalım

        • 8

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

          08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Memet Özer ile Mutfakta

          12:30 Kamera Arkası

          13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

          15:30 Kızıl Goncalar

          16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

          22:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          00:45 Hudutsuz Sevda

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