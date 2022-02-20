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TV yayın akışı listesi 20 Şubat 2022: Bugün TV'de neler var? Show TV, ATV, TRT 1, FOX TV, Kanal D, Star TV ve TV 8 yayın akışı Pazar

TV yayın akışında neler var? 20 Şubat Pazar Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

TV Yayın akışı 20 Şubat 2022 bugün televizyonda yayınlanacak dizi ve filmleri izlemek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon izleyecek vatandaşlar "Bugün hangi diziler var?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Bu akşam Baba, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor All Star yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 20 Şubat 2022 Bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı Pazar

20.02.2022 - 17:58 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Bu akşam evinde televizyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 20 Şubat Pazar TV yayın akışını araştırıyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi ve film televizyonda seyirci karşısına çıkacak. İşte 20 Şubat TV yayın akışına göre Perşembe bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Oğlum

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Baba

    22:30 Oğlum

    00:30 Aziz

    03:00 Üç Kuruş

  • KANAL D YAYIN AKIŞI 

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 Sadakatsiz

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

    00:15 Camdaki Kız

    02:40 Geri Sayım

    04:30 5N1K

  • FOX TV YAYIN AKIŞI 

    08.30 İlker Karagöz ile  Çalar Saat Hafta Sonu

    11.15 Ekonomi Arası

    11.30 Aşk Mantık İntikam

    14.00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    15.30 Mahkum

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

    20.00 Bizim İçin Şampiyon

    22.45 Yasak Elma

    01.30 Bizim İçin Şampiyon

    03.45 Mahkum

  • ATV YAYIN AKIŞI 

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:15 Dizi TV

    12:05 Kardeşlerim

    15:05 Yalnız Kurt

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:20 Destan

    03:20 Kuruluş Osman

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