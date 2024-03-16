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        Haberler Televizyon TV yayın akışı listesi: 16 Mart Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        TV yayın akışı listesi: 16 Mart Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 16 Mart bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 16:04 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:09
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        • 1

          Bu akşam yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. 16 Mart Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV yayın akışı listesi

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Üç Kız Kardeş

          00:15 Arka Sokaklar

          03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

          05:00 Müzik Arası

          ATV YAYIN AKIŞI

          18:50 ATV Ana Haber

          19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Kuruluş Osman

        • 3

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          14:45 Şahane Hayatım

          15:45 Kzıl Goncalar

          19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Korkma Ben Yanındayım

          00:30 Kirli Sepeti

          03:00 Bay Yanlış

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          16:00 Yerli Dizi Tekrarı

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yan Oda

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı

          02:30 Aramızda Kalsın

          04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

        • 4

          TV8 YAYIN AKIŞI

          16:30 Çarkıfelek

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          18:10 Ramazan Sevinci

          19:20 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

          02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          15:00 Bahar

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Kızılcık Şerbeti

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