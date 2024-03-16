TV yayın akışı listesi: 16 Mart Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?
Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 16 Mart bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı...
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Bu akşam yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. 16 Mart Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV yayın akışı listesi
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KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Arka Sokaklar
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:00 Müzik Arası
ATV YAYIN AKIŞI
18:50 ATV Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
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NOW TV YAYIN AKIŞI
14:45 Şahane Hayatım
15:45 Kzıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
00:30 Kirli Sepeti
03:00 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Yerli Dizi Tekrarı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yan Oda
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
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TV8 YAYIN AKIŞI
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
TRT1 YAYIN AKIŞI
18:10 Ramazan Sevinci
19:20 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti