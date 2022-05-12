12 Mayıs 2022 yayın akışı izleyiciler tarafından merak edilirken yayınlanacak reyting rekortmeni diziler, programlar ve filmler bu akşam tv ekranlarında olacak. Peki bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 12 Mayıs 2022 Show TV, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TV8 tv rehberi ve yayın akışı!