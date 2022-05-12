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TV yayın akışı listesi 12 Mayıs Perşembe 2022: Bu akşam televizyonda neler var? ATV, Fox TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve Show TV yayın akışı programı bugün

TV yayın akışı listesi 12 Mayıs 2022: Bugün akşam televizyonda neler var? ATV, Fox TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve Show TV yayın akışı programı

Dizi ve sinema severler bu akşam televizyonda yayınlacak dizi ve filmleri araştırırken 12 Mayıs Perşembe günü TV yayın akışı belli oldu. Bir Zamanlar Çukurova, Mahkum, Camdaki Kız, Barbaroslar gibi diziler yayınlanacakken, Survivor 2022 All Star yarışma programı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. İşte, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV ve kanal kanal TV yayın akışı listesi

12.05.2022 - 14:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 12 Mayıs 2022 yayın akışı izleyiciler tarafından merak edilirken yayınlanacak reyting rekortmeni diziler, programlar ve filmler bu akşam tv ekranlarında olacak. Peki bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 12 Mayıs 2022 Show TV, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TV8 tv rehberi ve yayın akışı!

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Aziz

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Bizans Oyunları

    22:15 Bizans Oyunları

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 Mahkum

    00:00 İyilik

  • ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Bir Zamanlar Çukurova

    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

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