Yeni haftanın ikinci gününde televizyon izemek isteyenler için bu akşam birden fazla seçenek var! Birçok dizi yeni bölümleri ile ekrana gelecek, bunun yanı sıra komedi filmi Aykut Enişte2 yayınlanacak. İşte, 28 Mayıs Salı günü izleyebileceğiniz dizi, film ve programlar...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Aziz

BAHAR

Bahar'ın 14. Bölümünde; Peran hastanesi yangını kontrol altına alır.Timur hem Rengin’in hemde Çağla’nın baskısı altındadır. Peran hastanesi yangını kontrol altına alır.Timur hem Rengin’in hemde Çağla’nın baskısı altındadır.Bahar bir avukatla görüşmeye kararlıdır, Çağla’nın yardımıyla avukat Ayhan’la tanışır.Yangın görüntülerini kontrol eden Seren, görüntülerde hiç beklemediği bir şeye tanık olur!Evren ve Timur hastanede büyük bir kavga eder, bu kavganın sonucunda Evren ve Bahar’ın ilişkisi sarsılır.Umay ve Parla’nın arasındaki gerilim iyice artar!Nevra’nın ameliyatından sonra düzenlediği partide Bahar herkesi şok edecek bir konuşma yapar!