TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var? İşte 28 Mayıs Salı kanalların tv yayın akışı
Televizyonda yayınlanan yapımlar tv yayın akışında yer alıyor. Show TV'de bu akşam Bahar dizisi ekrana gelecek ardından Sandık Kokusu tekrar bölümüyle yayınlanacak. ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star TV'de Aykut Enişte 2 izleyiciyle buluşacak. İşte kanalların tv yayın akışı listesi 28 Mayıs 2024
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Yeni haftanın ikinci gününde televizyon izemek isteyenler için bu akşam birden fazla seçenek var! Birçok dizi yeni bölümleri ile ekrana gelecek, bunun yanı sıra komedi filmi Aykut Enişte2 yayınlanacak. İşte, 28 Mayıs Salı günü izleyebileceğiniz dizi, film ve programlar...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz
BAHAR
Bahar'ın 14. Bölümünde; Peran hastanesi yangını kontrol altına alır.Timur hem Rengin’in hemde Çağla’nın baskısı altındadır. Peran hastanesi yangını kontrol altına alır.Timur hem Rengin’in hemde Çağla’nın baskısı altındadır.Bahar bir avukatla görüşmeye kararlıdır, Çağla’nın yardımıyla avukat Ayhan’la tanışır.Yangın görüntülerini kontrol eden Seren, görüntülerde hiç beklemediği bir şeye tanık olur!Evren ve Timur hastanede büyük bir kavga eder, bu kavganın sonucunda Evren ve Bahar’ın ilişkisi sarsılır.Umay ve Parla’nın arasındaki gerilim iyice artar!Nevra’nın ameliyatından sonra düzenlediği partide Bahar herkesi şok edecek bir konuşma yapar!
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MEHMED FETİHLER SULTANI
Konstantinos, Mara’yı Mehmed’e teslim ederken bütün gerçekleri söylemiş, Çandarlı Halil’in işbirliğini açığa çıkartmıştı. Mara, Mehmed’e bunu söyleyecek mi, yoksa Çandarlı’yla kendisi mi yüzleşecek? Mehmed ise artık siyasî hesaplaşmalar sıkılmış ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar vermiştir. Mehmed’in yeni hedefi: Dimitria Kalesi!
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 Uğurlugiller
07:15 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Kara Ağaç Destanı
04:00 Gönül Dağı
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AYKUT ENİŞTE 2
Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Aykut Enişte 2
22:30 Yerli Sinema Aykut Enişte 2
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM
Cezayir, Tura'nın kurduğu tuzağı, annesini bulup karşısına çıkararak bozar. Tura, öfkesini Cezayir'in ailesine saldırarak kusar. Leyla, aileye önderlik ederek bu zor durumdan onları kurtarmak için harekete geçer. Cezayir, ailesini korumak için girdiği mücadelede tekrar ölümle burun buruna gelir.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Kardeşlerim
03:00 Destan
05:20 Kalp Yarası
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RECEP İVEDİK 5
Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 5
01:00 Şahane Hayatım
03:30 Kader Bağları
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış