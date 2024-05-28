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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte 28 Mayıs Salı kanalların tv yayın akışı! Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam…

        TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var? İşte 28 Mayıs Salı kanalların tv yayın akışı

        Televizyonda yayınlanan yapımlar tv yayın akışında yer alıyor. Show TV'de bu akşam Bahar dizisi ekrana gelecek ardından Sandık Kokusu tekrar bölümüyle yayınlanacak. ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star TV'de Aykut Enişte 2 izleyiciyle buluşacak. İşte kanalların tv yayın akışı listesi 28 Mayıs 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:38
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        • 1

          Yeni haftanın ikinci gününde televizyon izemek isteyenler için bu akşam birden fazla seçenek var! Birçok dizi yeni bölümleri ile ekrana gelecek, bunun yanı sıra komedi filmi Aykut Enişte2 yayınlanacak. İşte, 28 Mayıs Salı günü izleyebileceğiniz dizi, film ve programlar...

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Sandık Kokusu

          03:00 Kızılcık Şerbeti

          05:30 Aziz

          BAHAR

          Bahar'ın 14. Bölümünde; Peran hastanesi yangını kontrol altına alır.Timur hem Rengin’in hemde Çağla’nın baskısı altındadır. Peran hastanesi yangını kontrol altına alır.Timur hem Rengin’in hemde Çağla’nın baskısı altındadır.Bahar bir avukatla görüşmeye kararlıdır, Çağla’nın yardımıyla avukat Ayhan’la tanışır.Yangın görüntülerini kontrol eden Seren, görüntülerde hiç beklemediği bir şeye tanık olur!Evren ve Timur hastanede büyük bir kavga eder, bu kavganın sonucunda Evren ve Bahar’ın ilişkisi sarsılır.Umay ve Parla’nın arasındaki gerilim iyice artar!Nevra’nın ameliyatından sonra düzenlediği partide Bahar herkesi şok edecek bir konuşma yapar!

        • 2

          MEHMED FETİHLER SULTANI

          Konstantinos, Mara’yı Mehmed’e teslim ederken bütün gerçekleri söylemiş, Çandarlı Halil’in işbirliğini açığa çıkartmıştı. Mara, Mehmed’e bunu söyleyecek mi, yoksa Çandarlı’yla kendisi mi yüzleşecek? Mehmed ise artık siyasî hesaplaşmalar sıkılmış ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar vermiştir. Mehmed’in yeni hedefi: Dimitria Kalesi!

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:30 Uğurlugiller

          07:15 Balkan Ninnisi

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Gönül Dağı

          17:45 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:30 Kara Ağaç Destanı

          04:00 Gönül Dağı

        • 3

          AYKUT ENİŞTE 2

          Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yerli Sinema Aykut Enişte 2

          22:30 Yerli Sinema Aykut Enişte 2

          00:30 İstanbullu Gelin

          03:00 Baba Ocağı

          05:00 Güzel Köylü

        • 4

          BEN BU CİHANA SIĞMAZAM

          Cezayir, Tura'nın kurduğu tuzağı, annesini bulup karşısına çıkararak bozar. Tura, öfkesini Cezayir'in ailesine saldırarak kusar. Leyla, aileye önderlik ederek bu zor durumdan onları kurtarmak için harekete geçer. Cezayir, ailesini korumak için girdiği mücadelede tekrar ölümle burun buruna gelir.

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          00:20 Kardeşlerim

          03:00 Destan

          05:20 Kalp Yarası

        • 5

          RECEP İVEDİK 5

          Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlk Bakış

          08:00 Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Hudutsuz Sevda

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 5

          01:00 Şahane Hayatım

          03:30 Kader Bağları

          05:00 Kefaret

          06:00 Bay Yanlış

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