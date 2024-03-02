TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi filmler yayınlanacak? 2 Mart tv yayın akışı listesi
Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan diziler ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Star TV, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 kanalların yayın akışında diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken bazı kanallarda ise filmler yayınlanıyor. Bu noktada televizyon kanaları, sabah kuşaklarından öğlen programlarına, haberlerden dizileri pek çok farklı etkinlik ile izleyicileri ekran başına toplayabilmek için kıyasıya yarışıyor. Peki bugün TV'de neler var? İşte 2 Mart 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı
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TV yayın akışı listesine göre diziler ve filmler belli oldu. Hafta sonu evde televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler bugün tv’de hangi dizi ve filmler var sorusuna yanıt arıyor. Haftanın altıncı günü dizilerine baktığımızda iddialı diziler yer alıyor. İşte TV yayın akışı 2 Mart 2024
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2 MART 2024 TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
05:30 Yeni Gelin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
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ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Taş Kağıt Makas
02:30 Taş Kağıt Makas
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Yerli Dizi Tekrarı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
22:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
04:30 Arda'nın Mutfağı
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