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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Sandık Kokusu, Taş Kağit Makas, Kuruluş Osman

        TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Çarşamba akşamı birbirinden farklı türde dizi ve film yayınlanacak. TV yayın akışı listesinde yayınlanacak olan dizi ve filmler belli oldu. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Yetenekli Bay Cage, Sandik Kokusu, Taş Kağıt Makas bu akşam yayınlanacak. Show TV'de Sandık Kokusu sonrası Bahar dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelecek. İşte tv yayın akışı 5 Haziran 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 12:24 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:24
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        • 1

          Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışında yer aldı. Tüm kanalların TV yayın akışlarını merak ediyor. Çarşamba akşamı televizyonda sezon finali yapan bazı diziler yerine sinema filmleri ekrana gelecek. İşte tv yayın akışı listesİ

        • 2

          5 HAZİRAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          SANDIK KOKUSU

          Sandık Kokusu'nun 25. Bölümünde; Reha işlemleri başlatıp Karsu’yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet eder. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür.

          Karsu, Selin’in arkasından hastaneye gelir. Reha, Karsu’nun da orada olduğunu görünce şaşırıp şüphelenmeye başlar.

          Hülya’nın sürekli Hasan ile ilgilenmesi Filiz’i çok sinirlendirir. Hasan, Filiz rahatsız olmasın diye Hülya’yı uzaklaştırmaya çalışır ancak Hülya türlü türlü bahanelerle Hasan’ın yanına gelmeye devam eder. Bu durum Hasan ile Filiz ilişkisini nasıl etkileyecektir?

          Tılsım, arkadaşlarını eve davet etmek isteyince Hande’ye Reha’nın gözüne girmek için fırsat doğar. Gösterişli bir organizasyonla parti düzenler ve Tılsım çok mutlu olur.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Sandık Kokusu

          00:15 Bahar

          03:00 Sandık Kokusu

          05:30 Baba

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          00:20 Aldatmak

          03:00 Destan

          05:20 Kalp Yarası

        • 4

          TAŞ KAĞIT MAKAS

          Umut'a kurulan komployla birlikte Emirkıranlar önemli bir koz elde ederler. Bünyamin Emirkıran da hapse girince, iki tarafta durumlar eşitlenir.

          Umut, Harun ve Alev tarafı; komplonun içinden çıkabilmek için beraber hareket ederler. Fakat karşı tarafın hamleleri gittikçe acımasız bir hal almaya başlar. Her şey, son duruşmada çözülecektir. Emirkıranlar'ın ve kirli yapının deşifre edileceği o büyük duruşma… Duruşmaya hazırlanan Harun ve Umut, önemli bir teklif alırlar.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yalan

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Taş Kağıt Makas

          00:15 Yalan

          02:45 Güneşin Kızları

          04:45 Tatlı İntikam

        • 5

          HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR

          Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğruyor (Yerli Sinema)

          22:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

          00:00 İstanbullu Gelin

          02:00 Yetenekli Bya Cage (Yabancı Sinema)

          04:00 Baba Ocağı

          05:30 Güzel Köylü

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