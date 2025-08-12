Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak? 12 Ağustos tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak? 12 Ağustos tv yayın akışı listesi

TV yayın akışı 12 Ağustos günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam televizyonda Yüz Numaralı Adam, Kartal Eddie, Güven Bana gibi yapımlar yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Ağustos Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi...

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kartal Eddie

22:20 Gönül Dağı

00:00 Gönül Dağı

01:20 Leyla ile Mecnun

03:55 Seksenler

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Çakallarla Dans

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

00:00 Aile Saadeti

00:20 Güven Bana

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

NOW TV YAYIN AKIŞI 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Yetenek Sizsiniz 00:00 Transfer Dosyası 01:30 İlk Buluşma SHOW TV YAYIN AKIŞI 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 İnatçı 00:00 Nasipse Olur 00:30 Kolonya Cumhuriyeti 02:30 Nasipse Olur STAR TV YAYIN AKIŞI 09:00 İstanbullu Gelin 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle 21:50 Dizi 00:00 Mısır Tanrıları 01:10 Aramızda Kalsın 03:10 Kiralık Aşk