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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var? 8 Kasım Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı

        Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var? 8 Kasım Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı

        Cuma akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler için tv yayın akışında yer alan yapımlar belli oldu. Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte 8 Kasım Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 17:14 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:14
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        • 1

          8 Kasım Cuma akşamı bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken haber bültenlerinde gündeme dair notlar aktarılacak. İşte, 8 Kasım 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, ATV yayın akışı listesi

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kızılcık Şerbeti

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Kalpazan

          03:00 Deha

          05:00 Bahar

          8 KASIM 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Yalı Çapkını

          00:30 Güzel Köylü

          03:00 Baba Ocağı

          05:00 Söz

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Bir Gece Masalı

          03:00 Ateş Kuşları

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afilli Aşk

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arda'nın Mutfağı

          17:15 Bizi Birleştiren Hayat

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 İnci Taneleri

          02:45 Güllerin Savaşı

          04:45 Poyraz Karayel

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