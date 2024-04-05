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        Haberler Televizyon Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var? 5 Nisan Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var? 5 Nisan Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        TV kanalları, sabah kuşaklarından dizilere, öğlen programlarından haberlere kadar pek çok farklı alanda yapım ile milyonları ekran başına topluyor. Peki kanalların bugünkü yayın akışında neler var? Sizin için hazırladığımız TV yayın akışı rehberini inceleyerek TV'de bugün ekrana gelecek yabancı sinema filmleri ve TV'de bugün spor ekranı hakkında bilgi sahibi olabilir, TV'de bugün hangi diziler var sorunuza yanıt bulabilirsiniz. İşte 5 Nisan 2024 TV yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:59
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        • 1

          5 Nisan Cuma gününü evde, televizyon karşısında geçirmeyi planlayan vatandaşlar bugün TV'de ne var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak sorularının yanıtlarını araştırıyor. Hazırladığımız TV yayın akışı rehberi ile bu sorulara yanıt verdik. İşte en çok izlenen kanalların 5 Nisan 2024 TV yayın akışları…

        • 2

          5 NİSAN 2024 CUMA EKRANA GELECEK OLAN PROGRAMLAR

          Cuma akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Now TV'de Gaddar, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de saat 20.00'da Arka Sokaklar ve saat 22.15'te Kadir Gecesi Özel programı yer alacak.

        • 3

          5 NİSAN 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI

          SHOW TV

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Bahar

          03:00 Sandık Kokusu

          05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          ATV

          16:00 Esra Erol’da

          18:50 ATV Ana Haber

          19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

          20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel

          21:00 Ateş Kuşları

          00:20 Kuruluş Osman

          02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

          05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

          13:15 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          22:15 Kadir Gecesi Özel

          00:00 Taş Kağıt Makas

          NOW YAYIN AKIŞI

          13:45 En Hamarat Benim

          16:30 Gaddar

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Gaddar

          23:30 Orta Sayfa

          01:30 Korkma Ben Yanındayım

        • 5

          STAR TV

          16:15 Söz

          18:15 Star Haber

          19:00 Yalı Çapkını

          20:00 Yalı Çapkını

          00:15 Ömer

          02:30 Aramızda Kalsın

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