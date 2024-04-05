Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var? 5 Nisan Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

5 Nisan Cuma gününü evde, televizyon karşısında geçirmeyi planlayan vatandaşlar bugün TV'de ne var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak sorularının yanıtlarını araştırıyor. Hazırladığımız TV yayın akışı rehberi ile bu sorulara yanıt verdik. İşte en çok izlenen kanalların 5 Nisan 2024 TV yayın akışları…