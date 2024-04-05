Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var? 5 Nisan Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi
TV kanalları, sabah kuşaklarından dizilere, öğlen programlarından haberlere kadar pek çok farklı alanda yapım ile milyonları ekran başına topluyor. Peki kanalların bugünkü yayın akışında neler var? Sizin için hazırladığımız TV yayın akışı rehberini inceleyerek TV'de bugün ekrana gelecek yabancı sinema filmleri ve TV'de bugün spor ekranı hakkında bilgi sahibi olabilir, TV'de bugün hangi diziler var sorunuza yanıt bulabilirsiniz. İşte 5 Nisan 2024 TV yayın akışı
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5 Nisan Cuma gününü evde, televizyon karşısında geçirmeyi planlayan vatandaşlar bugün TV'de ne var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak sorularının yanıtlarını araştırıyor. Hazırladığımız TV yayın akışı rehberi ile bu sorulara yanıt verdik. İşte en çok izlenen kanalların 5 Nisan 2024 TV yayın akışları…
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5 NİSAN 2024 CUMA EKRANA GELECEK OLAN PROGRAMLAR
Cuma akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Now TV'de Gaddar, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de saat 20.00'da Arka Sokaklar ve saat 22.15'te Kadir Gecesi Özel programı yer alacak.
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5 NİSAN 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV
16:00 Esra Erol’da
18:50 ATV Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel
21:00 Ateş Kuşları
00:20 Kuruluş Osman
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi
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KANAL D YAYIN AKIŞI
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
22:15 Kadir Gecesi Özel
00:00 Taş Kağıt Makas
NOW YAYIN AKIŞI
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
23:30 Orta Sayfa
01:30 Korkma Ben Yanındayım
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STAR TV
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
02:30 Aramızda Kalsın