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TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? 28 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX yayın akışı

Hafta sonu TV'de neler var? 28 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

Hafta sonunu evde TV izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlarımız için bugüne özel program, dizi ve filmlerin yer aldığı TV yayın akışı listesini paylaştık. Peki bugün TV'de hangi yapımlar var? İşte, 28 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı...

28.05.2022 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • 28 Mayıs Cumartesi televizyon yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Paris’ten Sevgilerle, Gönül Dağı ve İyilik yapımları izleyici ile buluşacak. İşte 28 Mayıs Cumartesi günü TV yayın akışına göre bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    14:30 Baba

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Bücür (Yerli Sinema)

    01:45 Napoli’nin Sırrı (Yabancı Sinema)

    03:30 Aziz

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

    17:45 Survivor All Star

    20:00 Survivor All Star

    22:00 Liverpool-Read Madrid (Final)

    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    02:15 Canım Annem

    03:03 8X8

    04:45 Bilginiz Olsun

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    13:30 Çok Güzel Hareketler 2

    16:30 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Paris’ten Sevgilerle (Yabancı Sinema)

    21:45 Arapsaçı (Yerli Sinema)

    23:30 Paris’ten Sevgilerle (Yabancı Sinema)

    01:10 Arapsaçı (Yerli Sinema)

    02:40 Fazilet Hanım ve Kızları

    04:40 Güzel Köylü

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    13:00 İyilik

    16:00 Mahkum

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 İyilik

    22:30 Mahkum

    01:30 Yasak Elma

    03:30 Her Yerde Sen

    06:00 Aşk Yeniden

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