9 Mart TV yayın akışı diziseverler tarafından merak ediliyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Diziseverler bugün TV’de hangi diziler olduğunu araştırıyor. 9 Mart Çarşamba akşamı; Kuruluş Osman, Oğlum ve Son Nefesime Kadar dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 9 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 televizyon yayın akışı şöyle;