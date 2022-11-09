Dizi ve film takipçileri bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığını araştırıyor. 9 Kasım Çarşamba günü birbirinden farklı program ve diziler izleyiciyle buluşacak. İşte 9 Kasım Çarşamba günü Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8'nin yayın akışı...