        Tv yayın akışı 9 Kasım 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 9 Kasım 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyonda ekrana gelen yapımlar merak ediliyor. 9 Kasım Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. İşte kanallardaki tv yayın akışı listesi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 11:32 Güncelleme: 09.11.2025 - 11:32
        Tv yayın akışı 9 Kasım 2025
        Pazar akşamı yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam Bereketli Topraklar, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Eşref Rüya ekranda olacak. İşte, 9 Kasım 2025 TV yayın akışı

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 – Yeni Gelin (Tekrar)

        08.00 – Bereketli Topraklar (Tekrar)

        10.00 – Pazar Sürprizi (Canlı)

        13.00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

        15.30 – Bereketli Topraklar (Tekrar)

        18.25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

        20.00 – Bereketli Topraklar (Yeni Bölüm)

        22.45 – Bereketli Topraklar (Tekrar)

        01.45 – Veliaht (Tekrar - Altyazılı)

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT1

        05.48 – İstiklal Marşı

        05.50 – Benim Güzel Ailem

        08.30 – Mehmed: Fetihler Sultanı

        11.45 – Enine Boyuna

        13.00 – Yurda Dönüş

        14.05 – Cennetin Çocukları

        17.30 – Kod Adı Kırlangıç

        19.00 – Ana Haber

        20.00 – Teşkilat

        00.15 – 3’te 3

        01.30 – Taşacak Bu Deniz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.30 – atv’de Hafta Sonu

        10.00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

        11.20 – Dizi TV

        12.10 – Kuruluş Orhan (2. Bölüm)

        15.30 – Aynadaki Yabancı (6. Bölüm)

        19.00 – atv Ana Haber

        20.00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1191. Bölüm)

        00.20 – Kuruluş Orhan (2. Bölüm)

        03.20 – Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 – Yabancı Damat (Tekrar)

        08.30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)

        09.45 – Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

        13.00 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

        13.45 – Arda ile Omuz Omuza

        14.45 – Güller ve Günahlar (Tekrar)

        18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20.00 – Eşref Rüya (Yayında / Tekrar)

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 – İstanbullu Gelin (Yerli Dizi - Tekrar)

        09.00 – Hayat Bazen Tatlıdır (Yerli Dizi - Tekrar)

        11.00 – Tülin Şahin ile Moda

        12.00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15.30 – En Güzel Bölüm

        15.45 – Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Tekrar)

        19.00 – Star Haber (Canlı)

        20.00 – Çarpıntı (Yerli Dizi - Yeni Bölüm)

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08.00 – Oynat Bakalım (Program)

        08.45 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm / Program)

        10.00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm / Program)

        14.15 – İtiraf Et (Program)

        16.15 – MasterChef Türkiye (Yarışma)

        20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm / Yarışma)

        9 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Habertürk Anasayfa