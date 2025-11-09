Tv yayın akışı 9 Kasım 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyonda ekrana gelen yapımlar merak ediliyor. 9 Kasım Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. İşte kanallardaki tv yayın akışı listesi
Pazar akşamı yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam Bereketli Topraklar, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Eşref Rüya ekranda olacak. İşte, 9 Kasım 2025 TV yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 – Yeni Gelin (Tekrar)
08.00 – Bereketli Topraklar (Tekrar)
10.00 – Pazar Sürprizi (Canlı)
13.00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
15.30 – Bereketli Topraklar (Tekrar)
18.25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20.00 – Bereketli Topraklar (Yeni Bölüm)
22.45 – Bereketli Topraklar (Tekrar)
01.45 – Veliaht (Tekrar - Altyazılı)
TRT1
05.48 – İstiklal Marşı
05.50 – Benim Güzel Ailem
08.30 – Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 – Enine Boyuna
13.00 – Yurda Dönüş
14.05 – Cennetin Çocukları
17.30 – Kod Adı Kırlangıç
19.00 – Ana Haber
20.00 – Teşkilat
00.15 – 3’te 3
01.30 – Taşacak Bu Deniz
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 – atv’de Hafta Sonu
10.00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 – Dizi TV
12.10 – Kuruluş Orhan (2. Bölüm)
15.30 – Aynadaki Yabancı (6. Bölüm)
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1191. Bölüm)
00.20 – Kuruluş Orhan (2. Bölüm)
03.20 – Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – Yabancı Damat (Tekrar)
08.30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)
09.45 – Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
13.00 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13.45 – Arda ile Omuz Omuza
14.45 – Güller ve Günahlar (Tekrar)
18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20.00 – Eşref Rüya (Yayında / Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 – İstanbullu Gelin (Yerli Dizi - Tekrar)
09.00 – Hayat Bazen Tatlıdır (Yerli Dizi - Tekrar)
11.00 – Tülin Şahin ile Moda
12.00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 – En Güzel Bölüm
15.45 – Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Tekrar)
19.00 – Star Haber (Canlı)
20.00 – Çarpıntı (Yerli Dizi - Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 – Oynat Bakalım (Program)
08.45 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm / Program)
10.00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm / Program)
14.15 – İtiraf Et (Program)
16.15 – MasterChef Türkiye (Yarışma)
20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm / Yarışma)
