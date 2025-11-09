Tv yayın akışı 9 Kasım 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Pazar akşamı yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam Bereketli Topraklar, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Eşref Rüya ekranda olacak. İşte, 9 Kasım 2025 TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 – Yeni Gelin (Tekrar)

08.00 – Bereketli Topraklar (Tekrar)

10.00 – Pazar Sürprizi (Canlı)

13.00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

15.30 – Bereketli Topraklar (Tekrar)

18.25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20.00 – Bereketli Topraklar (Yeni Bölüm)

22.45 – Bereketli Topraklar (Tekrar)

01.45 – Veliaht (Tekrar - Altyazılı)

TRT1

05.48 – İstiklal Marşı

05.50 – Benim Güzel Ailem

08.30 – Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 – Enine Boyuna

13.00 – Yurda Dönüş

14.05 – Cennetin Çocukları

17.30 – Kod Adı Kırlangıç 19.00 – Ana Haber 20.00 – Teşkilat 00.15 – 3'te 3 01.30 – Taşacak Bu Deniz

09.45 – Magazin D Pazar (Yeni Bölüm) 13.00 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm) 13.45 – Arda ile Omuz Omuza 14.45 – Güller ve Günahlar (Tekrar) 18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı) 20.00 – Eşref Rüya (Yayında / Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI 08.00 – Oynat Bakalım (Program) 08.45 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm / Program) 10.00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm / Program) 14.15 – İtiraf Et (Program) 16.15 – MasterChef Türkiye (Yarışma) 20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm / Yarışma)