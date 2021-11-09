Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;



9 KASIM SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

13:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yalancı

00:15 Üç Kuruş

02:45 Aziz

04:45 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 İkimizin Sırrı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aramızdaki Sözler (Yabancı Sinema)

22:20 Çılgın Sürücü (Yabancı Sinema)

00:30 Çılgın Sürücü (Yabancı Sinema)

02:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

04:55 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)

22:45 Yargı

02:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)

04:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey (Yeni Bölüm)

23:45 Elbet Bir Gün

02:15 Fulya İle Umudun Olsun

04:45 Bay Yanlış

06:00 Kanunsuz Topraklar



STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Ana Haber

20:00 Sana Söz

00:15 Benim Hayatım

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Yerli Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Şampiyon

09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Teşkilat

13:00 Bizim Köyün Kızları

15:30 Dünya Hali

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)

03:10 Bizim Köyün Kızları

05:10 Dünya Hali