        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 9 EYLÜL 2025: Bugün hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 9 Eylül Salı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden birçok program, dizi, film, yarışma yayınlanıyor. Bu sebeple izleyiciler, bugün ekranlara gelecek yapımları merak ediyor. Kanalların 9 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre, Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, bu akşam yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 9 Eylül 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 12:02 Güncelleme: 09.09.2025 - 12:02
        • 1

          Kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini mercek altına aldı. Bu akşam Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar, yeni sezonu açacak ve ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Gözleri KaraDeniz dizisi de 2. bölümüyle ekrana gelecek. İşte, 9 Eylül 2025 TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar - Yeni Sezon

          00:15 Bahar

          02:45 Gelin Evi

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Can Borcu

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri Karadeniz

          23:20 Gözleri Karadeniz

          02:00 Gözleri Karadeniz

          04:30 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

          22:30 Eşref Rüya

          01:15 Mandıra Filozofu İstanbul

          03:00 Poyraz Karayel

          05:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Çarpıntı

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          01:00 Baba Ocağı

          03:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:48 İstiklal Marşı

          05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:40 Kara Tahta

          09:25 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          16:00 Eurobasket Özel

          17:00 Türkiye - Polonya | FIBA Erkekler Eurobasket Çeyrek Final

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Terminatör: Kara Kader | Yabancı Sinema

          22:40 Öldürme Arzusu | Yabancı Sinema

          00:45 Terminatör: Kara Kader | Yabancı Sinema

          02:55 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Başka Bir Sen

          01:00 İlk Buluşma

          02:15 Her Yerde Sen

          04:15 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          9 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
