TV'de hangi dizi, program ve filmlerin yer aldığı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 9 Ağustos akşamı; Güldür Güldür Show, Amatör Hayat, Vanguard, Ekşi Elmalar, Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel ve MasterChef Türkiye yapımları seyirciyle buluşacak. İşte 9 Ağustos Salı akşamı yayın akışı listesi...