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TV yayın akışı: 9 Ağustos Salı 2022 Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Bugün hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 9 Ağustos TV yayın akışı belli oldu!

TV yayın akışı araştırılıyor. 9 Ağustos Salı akşamı birbirinden çeşitli yapımlar yeni bölümleri ekranlara gelecek. Dizi ve film takipçileri bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğine ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte 9 Ağustos Salı akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

09.08.2022 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV'de hangi dizi, program ve filmlerin yer aldığı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 9 Ağustos akşamı; Güldür Güldür Show, Amatör Hayat, Vanguard, Ekşi Elmalar, Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel ve MasterChef Türkiye yapımları seyirciyle buluşacak. İşte 9 Ağustos Salı akşamı yayın akışı listesi...

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Yaprak Dökümü

    15:30 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Amatör Hayat (Yerli Sinema)

    22:45 Amatör Hayat (Yerli Sinema)

    01:45 Karartma (Yabancı Sinema)

    03:00 Magazin D Yaz

    04:00 Bodrum Masalı

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:45 Yüksek Sosyete

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

    22:30 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

    01:00 Duy Beni

    03:20 Kiralık Aşk

    05:20 Erkenci Kuş

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Senden Daha Güzel

    23:30 Tozluyaka

    02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    04:45 Her Yerde Sen

    06:00 Şef Akademi

  • ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Oflu Hoca’nın Şifresi (Yerli Sinema)

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Vanguard (Yabancı Sinema)

    22:20 Kırılma Noktası (Yabancı Sinema)

    00:20 Vanguard (Yabancı Sinema)

    02:25 Kırılma Noktası (Yabancı Sinema)

    04:25 Sen Anlat Karadeniz

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