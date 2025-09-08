Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kanallar yeni dizilerini izleyicileriyle buluşturuyor. Sezon finali yapan diziler de tek tek ekranlara dönüyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Bu noktada bugün hangi yapımların ekranlara geleceğini merak edenler 8 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini inceleniyor. Peki, bugün TV’de neler var? İşte 8 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...