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TV yayın akışı 8 Ekim Cumartesi 2022: SHOW TV, Kanal D, Atv ve daha fazlası...

Hafta sonu gelip çatınca, televizyon karşısına geçen izleyiciler bu hafta kanallarda hangi programların yayınlanacağını merak ediyor. İşte, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü yayın akışı...

08.10.2022 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hafta sonunu evde geçirecek izleyiciler, bu hafta televizyonda hangi programların olduğunu merak ediyor. Peki, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü televizyonda neler var?İşte, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışı...

  • SHOW TV

    07:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Tuzak (Setup)

    01:45 Tuzak (Setup)

    03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    05:30 Bir Şansım Olsa

  • FOX TV

    08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

    11.15 Ekonomi Arası

    11.20 Kamera Arkası 

    12.00 Bir Peri Masalı

    14.30 Yasak Elma

    16.30 Mahkum

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

    20.00 Bir Peri Masalı

    22.45 Tozluyaka

    01.45 Yasak Elma

    04.15 Masumiyet

    06.00 Şevkat Yerimdar

  • ATV

    07:00 Bir Zamanlar Çukurova

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Kardeşlerim

    13:00 Aldatmak

    16:00 Bir Küçük Gün Işığı

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Aldatmak

    03:20 Gül Masalı

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova

  • TV8

    06:00 Oynat Bakalım

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    08:30 Süper Bir Takım

    08:45 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

    10:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm

    10:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

    13:15 MasterChef Türkiye

    15:00 Pişir de Görelim

    18:00 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    00:15 Doya Doya Moda

    02:15 Gazete Magazin

    04:15 8x8

    05:30 Bilginiz Olsun

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