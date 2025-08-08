Habertürk
        TV YAYIN AKIŞI 8 AĞUSTOS 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 8 Ağustos Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 8 Ağustos Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri mercek altına alındı. Bugün Show TV'de Hedefim Sensin filmi sinemaseverlerle buluşacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana gelecek. Diğer kanallarda yayınlanacak yapımları merak edenler için kanal kanal 8 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 12:42 Güncelleme: 08.08.2025 - 12:42
        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 8 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından inceleniyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 8 Ağustos Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          KANALLARIN 8 AĞUSTOS 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Hedefim Sensin

          22:30 Ay Lav Yu

          00:30 Hedefim Sensin

          02:15 Ay Lav Yu

          03:30 Kızılcık Şerbeti

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:18 İstiklal Marşı

          05:20 Ege'nin Hamsisi

          08:35 Kod Adı Kırlangıç

          10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

          13:15 Seksenler

          14:15 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin

          22:15 Gönül Dağı

          00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

          01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

          01:50 Leyla ile Mecnun

          04:30 Seksenler

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Kibar Feyzo

          21:45 Bana Masal Anlatma

          00:00 Bana Masal Anlatma

          01:45 Aramızda Kalsın

          03:30 Kiralık Aşk

          05:30 Erkenci Kuş

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Kuralsız Sokaklar

          21:45 Kuralsız Sokaklar

          23:45 Mega Deprem

          01:30 Mega Deprem

          03:00 Zalim İstanbul

          05:00 Kuzey Güney

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Yok Artık 2

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Malefiz

          21:50 Malefiz

          23:50 Aile Saadeti

          02:30 Bir Gece Masalı

          05:00 Ateş Kuşları

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Sağlık Oluversin Gari

          23:00 Şevkat Yerimdar

          01:00 Aşk Mantık İntikam

          03:30 İnadına Aşk

          04:15 Son Yaz

          06:00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magazin Yaz

        • 9
