Bugün televizyonda neler var? 8 Ağustos Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı
Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 8 Ağustos Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri mercek altına alındı. Bugün Show TV'de Hedefim Sensin filmi sinemaseverlerle buluşacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana gelecek. Diğer kanallarda yayınlanacak yapımları merak edenler için kanal kanal 8 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi haberimizde...
Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 8 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından inceleniyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 8 Ağustos Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
KANALLARIN 8 AĞUSTOS 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Ay Lav Yu
00:30 Hedefim Sensin
02:15 Ay Lav Yu
03:30 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
13:15 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin
22:15 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:50 Leyla ile Mecnun
04:30 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kibar Feyzo
21:45 Bana Masal Anlatma
00:00 Bana Masal Anlatma
01:45 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Kuralsız Sokaklar
23:45 Mega Deprem
01:30 Mega Deprem
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Yok Artık 2
19:00 atv Ana Haber
20:00 Malefiz
21:50 Malefiz
23:50 Aile Saadeti
02:30 Bir Gece Masalı
05:00 Ateş Kuşları
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Sağlık Oluversin Gari
23:00 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:30 İnadına Aşk
04:15 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
