Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 8 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından inceleniyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 8 Ağustos Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…