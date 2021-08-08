Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;,

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Senede Bir Gün

16:30 Canım Kardeşim

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Robin Hood

23:15 Çatışma

01:15 Robin Hood

ATV YAYIN AKIŞI

13:30 Kalp Yarası

16:50 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

18:40 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

23:00 İkimizin Sırrı

FOX YAYIN AKIŞI

14:30 Yüz Numaralı Adam

16:30 Son Yaz

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:15 Şef Akademi

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Chirstopher Robin

16:00 Aşkın Tarifi

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Mandıra Filozofu

22:00 Baht Oyunu

01:30 Uzaylı İstilası

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Aramızda Kalsın

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Başlat 'Yabancı Sinema'

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

01:30 Aramızda Kalsın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:40 Seksenler

16:00 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 3'Te 3

00:35 Dünya Hali

TV 8 YAYIN AKIŞI

16:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye

18:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

00:15 Paylaş Benimle