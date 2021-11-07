Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

7 Kasım Pazar ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kalp Yarası

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

7 Kasım Pazar Kanal D Yayın Akışı

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

7 Kasım Pazar Star Tv Yayın Akışı

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:00 En Güzel Bölüm

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

7 Kasım Pazar FOX TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kanunsuz Topraklar

14:00 Aşk Mantık İntikam

16:30 El Kızı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 El Kızı

7 Kasım Pazar TRT 1 Yayın Akışı

04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:40 Muhteşem Kraliçe

05:45 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Ve Bir Yeni Ömür

13:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

16:50 Türk Sineması 'Tozkoparan İskender: Zafer'

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:55 3'Te 3

7 Kasım Pazar TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10.45 Masterchef Türkiye

15:00 Kırmızı Oda

18:15 Recep İvedik 6

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

7 Kasım Pazar SHOW TV Yayın Akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aziz (Tekrar)

22:45 Üç Kuruş (Tekrar)