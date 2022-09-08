TV' de yayınlanan programlar ve diziler televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kanal D' de Camdaki Kız 2. sezonuyla yeni bölümüyle yer alırken Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İşte, 8 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...