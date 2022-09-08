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TV yayın akışı 7 Eylül 2022: Bugün TV'de neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

TV yayın akışı 7 Eylül 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

Akşam bir yandan çayını içip bir yandan televizyondaki dizi ve filmleri takip etmek isteyen izleyiciler bugün TV'de hangi programlar ve dizilerin olduğunu merak ediyor. Televizyon kanallarının çoğu sabah kuşağında dizilerin eski bölümlerini yayınlarken akşamları ise birbirinden çekici dizi ve filmlerle ekrana geliyorlar. Peki, bugün TV'de hangi programlar, diziler ve filmler var? İşte, 8 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

08.09.2022 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV' de yayınlanan programlar ve diziler televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kanal D' de Camdaki Kız 2. sezonuyla yeni bölümüyle yer alırken Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İşte, 8 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

     

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Camdaki Kız

    23:15 Yabancı Sinema Şok Dalgası 2

    01:00 Yabancı Sinema Şok Dalgası 2

    02:30 Gelinim Mutfakta

    05:40 Magazin D Yaz

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema Kung Fu Yoga

    22:15 Yabancı Sinema Kung Fu Yoga

    00:20 Aramızda Kalsın

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Kusursuz Kiracı

    22:30 Kazanan Restoran

    23:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    02:45 Kazanan Restoran

    03:45 Bay Yanlış

    06:00 İnadına Aşk

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