Kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar araştırılıyor. Kanal D’de Seversin dizisinin yeni bölümü yer alırken, TRT1’de de Mükemmel Eşleşme isimli dizi yeni yayın gününde seyircisiyle buluşuyor. Türk Sinemasının usta ismi Kemal Sunal ise 1983 yılında oynadığı 'En Büyük Şaban' filmi ile sevenleriyle buluşuyor. 7 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...