Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Eylül Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.15 Şahsiyet 'Dizi'

00.30 Resimdeki Sevgili 'Türk Filmi'

03.30 Resimdeki Sevgili 'Türk Filmi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

23.00 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

01.30 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Ada Masalı 'Dizi'

00.15 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.00 Star Market(Tekrar)

04.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Baht Oyunu 'Dizi'

00.15 Şeref Kanunu 'Yabancı Film'

02.00 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane(Tekrar)

02.35 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

05.40 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:25 Benim Adım Melek

16:10 Teşkilat

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Dünya Hali

21:45 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" (Canlı)

23:45 Masumlar Apartmanı

02:50 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021